HCL-Trainer Curmann: Wir sind nicht mehr der Prügelknabe

Plus Ein fast perfektes Wochenende liegt hinter dem HC Landsberg. Jetzt will der Eishockey-Oberligist den Schwung mitnehmen. Aber es gibt den nächsten Abgang.

Ein fast perfektes Wochenende liegt hinter den Landsberg Riverkings in der Eishockey-Oberliga: Fünf von möglichen sechs Punkten fuhr das Team von Trainer Sven Curmann ein. Daran anzuknüpfen ist sicherlich das Ziel und im Heimspiel am Sonntag sind die Landsberger zudem sicherlich auf Revanche aus. Aber es gibt auch schlechte Nachrichten.