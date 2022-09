Heiß aufs Eis: Gute Stimmung beim HCL vor dem Saisonauftakt

Plus Das Landsberger Eishockeyteam empfängt zum Oberliga-Auftakt den EV Füssen. Wie vor dem Spiel die Stimmung bei Trainer Sven Curmann und Präsident Frank Kurz ist.

Mit großer Vorfreude fiebern die Verantwortlichen der Riverkings dem Saisonstart entgegen. Am Freitagabend, 30. September, bestreiten die Landsberger Eishockeyspieler unter Trainer Sven Curmann ab 20 Uhr zu Hause gegen den EV Füssen ihr erstes Punktspiel. „Wir gehen mit sehr positiven Gefühlen in die Saison“, sagt Präsident Frank Kurz im Gespräch mit unserer Redaktion und verweist auf den neuen Markenauftritt und die Hymne des HCL. Kurz hofft auf zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer im Abendspiel. „Es wird viel Neues und Tolles geben rund ums Eis.“