Nach Debakel: Beim HC Landsberg "besteht Handlungsbedarf"

Plus Nach der 2:11-Niederlage gegen Passau sind beim HC Landsberg Trainer und Präsidium ratlos. Wie man beim Eishockey-Oberligisten nun weiter vorgehen will.

Es war eines der ganz wichtigen Spiele für den HC Landsberg, will man die Play-downs in der Eishockey-Oberliga vermeiden. Doch der Tabellenvorletzte enttäuschte gegen Passau auf der ganzen Linie und kassierte eine peinliche 2:11-Niederlage. Die Leistung der Mannschaft ließ Präsidium und Trainer erst mal ratlos zurück - aber Präsident Frank Kurz ließ keinen Zweifel daran, dass Handlungsbedarf besteht. Für Ärger sorgten gleich zu Beginn einige der Passauer Fans.