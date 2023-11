Eishockey

28.11.2023

Niederlage im Derby und Arbeitssieg für den HC Landsberg

Gegen Schweinfurt mühten sich die Riverkings in ihrem Heimspiel in der Eishockey-Bayernliga zum Sieg. Ein Doppelschlag sechs Minuten vor dem Ende sorgte für die Entscheidung. Foto: Thorsten Jordan

Plus In Buchloe verschläft Landsberg den Start in der Eishockey-Bayernliga. Ein Derbysieg wäre dennoch möglich gewesen. Gegen Schweinfurt führten die Gäste bis kurz vor Schluss.

Einen Derbysieg hätte der HC Landsberg mit seinen zahlreich mitgereisten Fans gerne beim Auswärtsspiel in Buchloe gefeiert, doch daraus wurde nichts. Das lag am schlechten Start in die Partie, der Chancenverwertung und einem verweigerten Treffer. Besser lief es – zumindest mit Blick aufs das Ergebnis – in der Eishockey-Bayernliga im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Schweinfurt. Die Gäste lagen bis zur 53. Minute noch vorn.

Die Riverkings wollten im Kampf um die Play-offs aus dem Wochenende sechs Punkte mitnehmen. Dass das Vorhaben schwierig werden könnte, musste die Mannschaft aber in Buchloe schnell erfahren. Nach nur 74 Sekunden gelang den Pirates durch Demeed Podrezov der Führungstreffer und es kam noch schlimmer. Es waren nicht einmal fünf Minuten gespielt, da kassierte der HCL bereits das 2:0 in Unterzahl. Angerechnet wird das Tor laut Statistik Robert Wittmann, es habe sich aber um ein Eigentor gehandelt, so Trainer Martin Hoffmann, dem danach klar war, dass es schwer werden würde. „Buchloe ist in der Liga auf Augenhöhe mit uns. Sie haben auch ihre Qualität.“ Immerhin gelang Frantisek Wagner weitere 37 Sekunden später schon der Anschlusstreffer.

