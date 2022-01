Oberliga: Der HC Landsberg ist ist nicht ganz im Soll

Plus Michael Oswald, Teammanager des HC Landsberg, zieht zur Halbzeit in der Eishockey-Oberliga Bilanz. Es geht ums Sportliche und um die Finanzen.

44 Spiele absolviert der HC Landsberg in der laufenden Saison der Eishockey-Oberliga – 23 davon sind inzwischen gespielt. Zeit, mit Teammanager Michael Oswald Bilanz zu ziehen.