Eishockey

vor 27 Min.

Oberliga: HC Landsberg hat das Pech des Kellerkinds

Plus In der Eishockey-Oberliga hat der HC Landsberg in Füssen bis zwei Minuten vor Schluss einen Punkt in greifbarer Nähe. Dann greift der Schiedsrichter ein.

Von Margit Messelhäuser

Egal in welcher Sportart: Wer in der Tabelle unten steht, dem fehlt das nötige Glück. So erging es auch dem HC Landsberg bei seinem einzigen Spiel am vergangenen Wochenende in Füssen: Für die Riverkings gab es in der Eishockey-Oberliga eine ganz unglückliche 3:4-Niederlage.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

