Eishockey

18:14 Uhr

Oberliga: HC Landsberg startet in ein Mammutprogramm

Marc Krammer (Mitte) erzielte gegen Deggendorf das 4:1, am Ende gewannen die Landsberger ihr Heimspiel mit 5:3. Am Donnerstag kommt es zur Neuauflage dieser Begegnung, wieder in Landsberg.

Plus Auf die Landsberg Riverkings warten acht Spiele in der Eishockey-Oberliga in nicht mal drei Wochen. Der Startschuss fällt am Donnerstag zu Hause gegen Deggendorf. HCL-Trainer Fabio Carciola kann dem auch etwas Gutes abgewinnen.

Von Margit Messelhäuser

Von geruhsamen Feiertagen kann beim HC Landsberg nicht die Rede sein: Am Donnerstag starten die Riverkings mit dem Heimspiel gegen Deggendorf in ein straffes Programm, denn in den kommenden knapp drei Wochen steht fast jeden zweiten Tag eine Partie in der Eishockey-Oberliga an. Spannend wird sein, wie die Landsberger danach im Rennen um den wichtigen zehnten Tabellenplatz liegen.

