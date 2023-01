Oberliga: HC Landsberg verbucht wichtigen Sieg für die Moral

Plus Im Kellerduell der Eishockey-Oberliga setzt sich der HC Landsberg mit Mühe gegen Klostersee durch. Aber es gibt wieder einen Verletzten bei den Riverkings.

Schon mehrmals haben die Landsberg Riverkings in der laufenden Saison gut gespielt, sind aber leer ausgegangen. Das Kellerduell in der Eishockey-Oberliga gegen den EHC Klostersee war wirklich kein Leckerbissen, aber endlich wieder ein Erfolgserlebnis für die Landsberger. Und die Mannschaft hat mit ihrem Auftritt erneut ein Zeichen gesetzt.