Eishockey

17:26 Uhr

Rückschlag für den HC Landsberg in der Eishockey-Oberliga

Plus Die Landsberg Riverkings unterliegen in Füssen und bleiben Schlusslicht der Oberliga Süd. Der Abstand auf Platz zehn wächst an. Jetzt kommt der Tabellenführer.

Von Margit Messelhäuser

Der HC Landsberg erleidet im Kampf um den wichtigen zehnten Platz in der Eishockey-Oberliga Süd einen Rückschlag: Vor allem die 2:4-Niederlage gegen Füssen schmerzt die Riverkings, die damit am Ende der Tabelle bleiben. Schon am Dienstag steht das nächste Spiel an, dann ist Tabellenführer Weiden in Landsberg ab 20 Uhr zu Gast.

