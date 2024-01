Bei der Eisgala des HC Landsberg treten wieder viele Stars an

Der HC Landsberg richtet am 18. Februar die Eisgala aus. Neben internationalen Spitzenläufern präsentiert sich auch der Landsberger Eiskunstlauf-Nachwuchs.

Auch wenn Landsberg eine Eishockey-Stadt ist: Mindestens ein Mal im Jahr treten die Eiskunstläufer in den Vordergrund. Dann findet in der Landsberger Eishalle wieder die inzwischen legendäre Eisgala statt. Am Sonntag, 18. Februar, findet sie ab 13.30 Uhr statt und die Besucherinnen und Besucher können sich auch in diesem Jahr wieder auf ein hochkarätiges Teilnehmerfeld freuen.

Schon seit Wochen laufen bei der Eiskunstlauf-Abteilung des HC Landsberg die Vorbereitungen. "Ein großer Coup ist uns gelungen, da wir Aljona Savchenko mit ihrem ehemaligen Partner Robin Szolkowy nach Landsberg locken konnten", freut sich Christine Dirauf, Abteilungsleiterin Eiskunstlauf.

Aljona Savchenko (hier mit Bruno Massot) war bereits in Landsberg zu Gast. Foto: Julian Leitenstorfer (Archivbild)

Aljona Savchenko war 2018 mit ihrem damaligen Partner Bruno Massot Olympiasiegerin gewesen, in Landsberger tritt sie mit ihrem ehemaligen Partner und heutigen Trainerkollegen an. Gemeinsam waren Savchenko/Szolkowy fünfmal Weltmeister, viermal Europameister und holten bei Olympischen Spielen zweimal Bronze. "Das sind zwei echte Eislauf-Legenden", freut sich Christine Dirauf.

Auch die Läuferinnen und Läufer des HC Landsberg präsentieren sich

Nicht zum ersten Mal sind Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan in Landsberg zu Gast. Die mehrfachen deutschen Meister im Eistanz und WM-Teilnehmer 2024 sorgten bereits bei der Eisgala im vergangenen Jahr für Begeisterung. Bekannt aus Dancing on Ice und der Bachelorette ist Niko Ulanovsky aus Oberstdorf. Der ehemalige Meisterklasse-Läufer hat ebenfalls sein Kommen angekündigt.

Nicht zu vergessen auch die Läuferinnen und Läufer des HC Landsberg, die sich vor heimischem Publikum präsentieren wollen und schon fleißig ihre Programme einstudieren. Schon fast ein "Muss" ist auch das Männerballett des HC Landsberg, das selten ohne Zugabe vom Eis darf. Für Essen und Getränke ist ausreichend gesorgt.