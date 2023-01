Eiskunstlauf-Abteilung des HCL hat Verstärkung aus Übersee

Plus Beim HC Landsberg freut sich die Abteilung Eiskunstlauf über viel Zuspruch. Bei den Trainingseinheiten tummeln sich bis zu 90 Kinder auf dem Eis.

Christine Dirauf, die selbst im Alter von zwei Jahren das Eislaufen im Verein lernte, nimmt bereits ihren zweijährigen Sohn Ludwig mit in die Eishalle – so wie ihre Mutter Margit Dirauf es vor Jahren mit ihrer Tochter machte. Auch wenn beim HC Landsberg das Eishockey viel Raum einnimmt: Die Eiskunstlauf-Abteilung kann sich ebenfalls über viel Zulauf freuen – und hat derzeit zudem eher ungewöhnlichen Zulauf beim Trainerteam.