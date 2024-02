HC Landsberg präsentiert Stars und Nachwuchsläufer bei der Eisgala

Die Eisgala des HC Landsberg lockt regelmäßig Hunderte Zuschauer ins Landsberger Eisstadion. Am 18. Februar gibt es wieder Eiskunstlauf vom Feinsten.

Die Eisgala des HC Landsberg ist eine feste Größe im Kalender: Am Sonntag, 18. Februar, lädt die Eiskunstlauf-Abteilung des HC Landsberg wieder dazu ein. Auch in diesem Jahr kommen neben international erfolgreichen Stars auch viele Nachwuchsläuferinnen und -läufer. Besonders freuen wird sich der Nachwuchs des HC Landsberg auf diese mehrstündige Veranstaltung, kann er sich dabei auch vor großem Publikum präsentieren.

Der gute Name, den sich die Abteilung des HCL inzwischen verdient hat, ist Fluch und Segen zugleich. Aufgrund der perfekten Organisation gelingt es stets, internationale Größen im Eiskunstlauf nach Landsberg zu locken. Gleichzeitig aber werden die Anfragen immer mehr. "Unser Stargast Robin Szolkowy hat gleich mehrere seiner Schützlinge mitbringen wollen", sagt Christine Dirauf, Abteilungsleiterin und Organisationschefin.

Der mehrfache schweizer Meister ist wieder zu Gast

Szolkowy wollte zusammen mit Aljona Savchenko auftreten, die 2018 mit ihrem damaligen Partner Bruno Massot Olympiasiegerin geworden war. Doch Savchenko musste krankheitsbedingt kurzfristig absagen. Dafür vermittelte Szolkowy aber unter anderem Tim Fünfer, der bei ihm trainiert und 2024 sächsischer Jugendmeister wurde. Zu den großen Talenten, die in Landsberg antreten, zählen auch die zwölfjährige Adelina Vorotelyak, deutsche Nachwuchsmeisterin 2024 oder Olesya Ray, Teilnehmerin der Junioren-Weltmeisterschaft. Und auf die Schnelle konnte Christine Dirauf noch Lukas Britschgi, mehrfachen schweizer Meister, verpflichten, der bereits in Landsberg aufgetreten war und begeistert hatte.

Doch auch die Abteilung des HC Landsberg schickt erfolgreiche Läuferinnen und Läufer bei der Gala aufs Eis: Charlie Heringer und Marie Hessel (beide 13 Jahre alt) haben den HC Landsberg diese Saison bei der bayerischen Meisterschaft in der Kategorie Nachwuchs B vertreten. "Das schaffen normalerweise nur Eiskunstläufer, die mehr Eiszeit zur Verfügung haben", sagt Christine Dirauf. Erfolgreich bei den Wettkämpfen waren aber auch Valerie Härtle, Charlotte Mönninghoff, Philine Löffler, Luana und Laura Schäfer, Valentina Trischberger sowie Claudia Pfeifer, um einige zu nennen, die ebenfalls vor eigenem Publikum antreten werden.

Das Männerballett wird auch in diesem Jahr wieder auftreten. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Für die Auftritte wird schon seit Wochen fleißig trainiert. Die Auftritte der Gruppen stehen beispielsweise unter dem Motto "La dolce vita" oder "Barbie" - was sich das Männerballett in diesem Jahr als Thema ausgesucht hat, wird erst bei der Veranstaltung bekannt gegeben. Was für die Besucherinnen und Besucher der Eisgala ein Genuss ist, bedeutet für Christine Dirauf und ihr Helferteam enorm viel Arbeit. Essen und Getränke für Teilnehmende und Zuschauer müssen organisiert werden, der Ablaufplan muss passen und nicht zuletzt "müssen wir schauen, wie wir alle rund 90 Kinder, von den Anfängern bis zu den Wettkämpfern aufs Eis bringen". Bislang ist es immer perfekt gelungen und davon darf man auch diesmal ausgehen. Beginn der Eisgala ist um 13.30 Uhr, dauern wird diese rund zweieinhalb Stunden. "Die Besucherinnen und Besucher sollen sich warm anziehen", sagt Dirauf mit einem Schmunzeln.