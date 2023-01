Gute Leistung der Red Hocks Kaufering wird nicht belohnt

Plus Die Red Hocks Kaufering kassieren in der Floorball-Bundesliga eine knappe Niederlage. Gegen Weißenfels fallen zwei Leistungsträger aus.

Auch wenn es in Weißenfels für die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks nicht zu einem Punktgewinn reichte: Die Kauferinger zeigten eine sehr gute Leistung und das, obwohl man kurzfristig noch zwei Ausfälle kompensieren musste.