Jubeln die Red Hocks aus Kaufering gegen den Favoriten?

Plus Die Red Hocks Kaufering erwarten im Pokal-Achtelfinale den Rekordmeister UHC Weißenfels. So stehen die Chancen für die Floorballer.

Ausgerechnet den deutschen Rekordmeister und -pokalsieger hat die Losfee den Bundesligafloorballern der Red Hocks Kaufering fürs Pokal-Achtelfinale beschert. Am Samstag gastiert der UHC Weißenfels ab 18 Uhr im Kauferinger Sportzentrum.