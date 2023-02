Letztes Heimspiel für die Red Hocks Kaufering vor Play-offs

Plus Die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering haben die Meisterrunde erreicht. Jetzt geht es um die Platzierung.

Das oberste Ziel haben die Bundesliga-Floorballer der Red Hocks Kaufering bereits erreicht: die Play-offs. Jetzt geht es aber noch darum, auf welches Team die Kauferinger in der Meisterrunde treffen. Doch nicht nur deshalb gehen die Red Hocks hoch motiviert ins letzte Heimspiel der Hauptrunde – gegen Hamburg hat man noch etwas gutzumachen. Das Spiel beginnt am Samstag um 18 Uhr.