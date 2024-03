Floorball

vor 32 Min.

Red Hocks erzwingen in den Play-downs ein drittes Spiel

Plus In den Play-downs der Floorball-Bundesliga gleicht Kaufering die Niederlage gegen München aus. Am Sonntag steht das dritte Spiel an.

Von Margit Messelhäuser

Ausgesprochen gerne dürften die Kauferinger Floorballer am Ostersonntag noch mal nach München fahren: Im zweiten Play-down-Spiel gelang es den Red Hocks, den Rückstand auszugleichen. Nach der 7:8-Niederlage zu Hause setzten sich die Roten vom Lech in München am Karsamstag mit 8:7 durch. Damit steht am Sonntag, wiederum in München, ab 14.30 Uhr das entscheidende dritte Spiel an. Der Gewinner bleibt in der Bundesliga, der Verlierer hat eine weitere Chance für den Klassenerhalt.

Das Spiel begann für Kaufering nach Maß: Keine fünf Minuten standen auf der Uhr, als Moritz Leonhard die Red Hocks in Führung brachte. Diese hatte allerdings nicht lange Bestand, denn nachdem je ein Kauferinger und Münchner auf die Strafbank mussten, glichen die Gastgeber schon in der 6. Minute wieder aus. Und so ging es weiter: Kaufering legte vor - München zog nach. So wurde das 2:1 durch Benedikt Föhr (8.) schnell beantwortet, aber das 3:2 durch Daniel Wipfler hielt bis zur ersten Pause.

