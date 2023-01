Floorball

16:34 Uhr

Red Hocks Kaufering: Auf den Sieg folgt eine Niederlage

Nach dem Sieg im Pokalspiel gab es bei den Red Hocks Kaufering lange Gesichter: In der Bundesliga unterlagen sie Chemnitz.

Plus Die Floorballer der Red Hocks Kaufering schaffen gegen Chemnitz den Einzug ins Pokalfinale. In der Bundesliga kann man nicht mehr an die Leistung anknüpfen.

Von Margit Messelhäuser

Auf den sensationellen Sieg im Pokalspiel folgte für die Floorballer der Red Hocks Kaufering die Ernüchterung: Im Bundesligaspiel unterlagen die Gastgeber deutlich den Floorfighters Chemnitz. Und das durchaus verdient.

