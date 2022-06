Red Hocks Kaufering sind dem Klassenerhalt großen Schritt näher

Plus Noch haben die Red Hocks Kaufering den Klassenerhalt in der 1. Floorball-Bundesliga nicht geschafft. Aber nach der Leistung im dritten Play-down-Spiel gegen Leipzig darf man sehr optimistisch sein. Ein Kauferinger Kultspieler macht den Unterschied.

So eng liegen Freud und Leid zusammen: Während die Leipziger Floorballer wie ein Häufchen Elend auf dem Hallenboden saßen, wurde auf Kauferinger Seite fast grenzenlos gejubelt. Die Red Hocks Kaufering haben das dritte Play-down-Spiel gegen den SC DHfK im Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga mit 4:2 gewonnen. Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus für die Kauferinger - bis ein ehemaliger Nationalspieler wieder für die Gastgeber eingriff.