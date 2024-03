Floorball

Red Hocks Kaufering wollen die Play-down-Serie drehen

Plus Die Red Hocks Kaufering stehen in den Play-downs der Floorball-Bundesliga unter Zugzwang. An Ostern können sie in München den Klassenerhalt sichern.

Lange Zeit sahen die Red Hocks Kaufering im ersten Play-down-Spiel der Floorball-Bundesliga wie der sichere Sieger aus, am Ende unterlag das Team von Trainer Daniel Nustedt aber München in der Verlängerung. Am Karsamstag müssen die Kauferinger in München gewinnen, um in der Best-of-Three-Serie ein drittes Spiel zu erzwingen. Einiges spricht dafür, dass die Kauferinger auch am Ostersonntag noch mal ran müssen beziehungsweise dürfen.

Weder in der Bundesliga-Hauptrunde noch im Pokal hatten die Kauferinger zu Hause gegen München ein "glückliches Händchen". Im Pokal mussten sich die Kauferinger in der Verlängerung geschlagen geben und im Punktspiel gab es eine 3:5-Niederlage. Allerdings: In München feierten die Kauferinger ihren ersten Saisonsieg in der Bundesliga. Mit 3:1 setzten sich die Red Hocks damals durch - warum also auch nicht am Samstag. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr in der Halle des Bildungscampus Riem und trotz der Niederlage nehmen die Kauferinger aus dem ersten Spiel viel Positives mit.

