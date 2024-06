Football

vor 49 Min.

Dem Landsberg X-Press läuft in Neu-Ulm die Zeit davon

Plus In der Football-Regionalliga wartet der Landsberg X-Press weiter auf den ersten Sieg. Das Spiel bei den Neu-Ulm Spartans war aber ein Schritt nach vorne.

Von Margit Messelhäuser

Am Ende fehlte dem Landsberg X-Press für den ersten Punkt in der laufenden Saison der Football-Regionalliga ein einziger Touchdown. Bei den Spartans Neu-Ulm endeten drei Viertel unentschieden, doch zu Beginn des Spiels gelang den Gastgebern der am Ende entscheidende Lauf in die Landsberger Endzone. Trotz der knappen und ärgerlichen 17:24-Niederlage macht vor allem das letzte Quarter der Landsberger Hoffnung für die nächsten Spiele.

Besonders in der Defense zeigten sich die Landsberger im Vergleich zu den bisherigen Spielen stark verbessert. "Sie hat sehr gut gehalten", sagte Alexander Brosch, Sportlicher Leiter beim Landsberg X-Press. Auch in der Offense sind deutliche Fortschritte zu erkennen, nur "hat sie leider den Start verschlafen".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen