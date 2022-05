Football

07:02 Uhr

Der Landsberg X-Press darf endlich zu Hause ran

Nach zwei Auswärtsspielen steht für die Footballer des Landsberg X-Press (grüne Trikots) am Samstag das erste Heimspiel an.

Plus Nach zwei Auswärtssiegen steht für den Landsberg X-Press das erste Heimspiel in der noch jungen Regionalligasaison an. Allerdings gibt es den nächsten Verletzten.

Von Margit Messelhäuser

Lange mussten sich die Football-Fans in Landsberg gedulden, aber am Samstag ist es wieder so weit. Um 17 Uhr laufen die X-Men im heimischen Sportzentrum zum ersten Spiel in der neuen Regionalliga-Saison auf. Und zwar als ungeschlagener Tabellenführer. Für die Besucher hat man sich auch etwas einfallen lassen, schließlich feiert der Verein sein 15-jähriges Bestehen.

