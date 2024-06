Football

vor 17 Min.

Landsberg X-Press sieht auch gegen Neu-Ulm kein Land

Plus In der Football-Regionalliga kassiert der Landsberg X-Press die dritte Niederlage in Folge. Nicht nur wegen des Wolkenbruchs gehen die X-Men baden.

Von Margit Messelhäuser

Der Landsberg X-Press hat noch einen weiten Weg vor sich, ehe die Mannschaft in Ansätzen wieder der gleicht, die im vergangenen Jahr Meister in der Football-Regionalliga wurde. Im dritten Spiel gab es für den Titelverteidiger die dritte Niederlage, auch diesmal war diese verdient. Zu viele Fehler leisteten sich die Gastgeber und unterlagen am Ende mit 6:20 den Neu-Ulm Spartans. Dabei sah es diesmal zu Beginn viel besser aus als beim Saisonstart.

In der vergangenen Saison gelang den Landsbergern im Heimspiel gegen Neu-Ulm der entscheidende Heimsieg, der später den Titel einbrachte. Dabei hatte eine Gewitterwarnung, die für eine Spielunterbrechung gesorgt hat, den Landsbergern in die Karten gespielt: Im Anschluss brachten sie den Sieg mit dem nötigen Vorsprung unter Dach und Fach. Auch diesmal hatte im Landsberger Sportzentrum eine Gewitterwarnung für eine Unterbrechung gesorgt, allerdings schon vor Spielbeginn. Doch auch später hätte diese wohl kaum für die entscheidende Wende gesorgt. Zu fehlerbehaftet war das Spiel der X-Men.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen