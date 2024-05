Football

08:07 Uhr

Landsberg X-Press startet mit Heimspiel in die neue Football-Saison

Die X-Men kommen wieder aufs Feld: Am Samstag bestreitet der Titelverteidiger in Landsberg das erste Spiel in der Football-Regionalliga.

Plus Als Titelverteidiger geht der Landsberg X-Press in die neue Regionalliga-Saison. Auch nach dem Umbruch plant das Football-Team vorne mitzumischen.

Von Margit Messelhäuser

Wer die vergangene Saison für das Football-Team des Landsberg X-Press schon etwas Besonderes - die neue Saison in der Regionalliga wird es ebenfalls werden. Denn dass der Titelverteidiger gejagt wird, stehe außer Frage, so der X-Press-Präsident Markus Gruberbauer. "Das Team ist heiß", verspricht der Präsident vor dem ersten Spiel am Samstag, ab 17 Uhr, im Landsberger Sportzentrum gegen die Franken Knights. Und Gruberbauer verrät, was geplant ist, sollte die Titelverteidigung erfolgreich sein.

Die ersten Partien in der Football-Regionalliga sind bereits absolviert, einzig der Landsberg X-Press muss noch sein Auftaktspiel absolvieren. Die großen Überraschungen gab es aus Sicht von Markus Gruberbauer dabei nicht. Die beiden Favoriten Franken Knights und Nürnberg Rams gewannen ihre ersten Spiele, einzig der dritte im Bunde, die Neu-Ulm Spartans, musste sich gegen die Franken Knights knapp mit 13:21 geschlagen geben, haben aber ihr Spiel gegen Aufsteiger Passau sicher mit 48:7 gewonnen. "Diese drei Teams wollen unbedingt aufsteigen", weiß Gruberbauer - entsprechend hätten sie sich zum Saisonstart auch präsentiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen