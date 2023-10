Fußball

vor 33 Min.

A-Klasse: Der FC Scheuring kann sich nicht revanchieren

Plus In der Fußball-A-Klasse bleibt Schwabhausen auf den Spuren des Tabellenführers. In Reichling muss der Trainer vom Platz. Prittriching II freut sich über ersten Saisonsieg.

Artikel anhören Shape

Keinen Sieger gab es im Spitzenspiel der Fußball-A-Klasse 5: Das Stadtderby zwischen Jahn Landsberg II und Erpfting endete mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. „Es war ein faires, gutes Derby“ , sagte Jahn-Trainer Predrag Vuletic, jedoch kein besonders hochklassiges Spiel. Verdient waren die Erpftinger in Führung gegangen, dann kam auch Jahn ins Spiel und glich verdient per Elfmeter aus. „Danach hatten wir ein bisschen Glück, denn auch Erpfting hätte einen Elfmeter bekommen können, vielleicht müssen.“ Doch das sah der Schiri anders. Nach der Pause war es ein Spiel auf Augenhöhe.

Ein einziger Treffer entschied die Partie zwischen dem VfL Denklingen II und Stoffen/Lengenfeld – und den erzielte der Gast bereits nach knapp einer Viertelstunde. Zwar hatte Denklingen im Anschluss einige gute Möglichkeiten zum Ausgleich, vergab diese jedoch. Aber auch die Gäste schafften es nicht, den Vorsprung auszubauen, und so blieb es bis zum Schluss ein hart umkämpftes Spiel. In den Schlussminuten setzte Denklingen noch alles auf eine Karte, es blieb aber bei der knappen Niederlage. Insgesamt sei der Sieg aber verdient, so Gästetrainer Max Werbach.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen