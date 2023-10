A-Klasse: Erpfting macht vor der Pause alles klar

Plus In der Fußball-A-Klasse 5 setzt sich der SVE deutlich gegen Reichling durch. Fuchstal feiert seinen zweiten Saisonsieg und Schwabhausen trauert den vergebenen Chancen nach.

Doch etwas überraschend ist das Unentschieden von Schwabhausen bei der Zweiten von Türkenfeld. „Aber wenn man die Tore nicht macht, dann gewinnt man eben nicht“, kommentierte Stefan Lackner, zweiter Abteilungsleiter der DJK, das 2:2. Die Chancen zum Sieg wären auf jeden Fall vorhanden gewesen. Doch zum einen hatte der Türkenfelder Keeper einen sehr guten Tag erwischt, zum anderen wurden die Möglichkeiten auch fahrlässig vergeben. Allerdings mussten die Schwabhauser ersatzgeschwächt beim Schlusslicht antreten.

Geltendorf machte es sich selbst unnötig schwer gegen die Gäste aus Prittriching. Die Hausherren waren spielerisch besser, lediglich an der Chancenverwertung scheiterte es. Eine Stunde dauerte es, bis der Ball dann doch im Gäste-Gehäuse landete. Geltendorf brachte die Führung kontrolliert über die Zeit. Von Prittriching kam über die gesamten 90 Minuten wenig Gegenwehr.