Fußball

vor 17 Min.

A-Klasse: Geltendorf lässt keine Zweifel aufkommen

Plus In der Fußball-A-Klasse kehrt der Tabellenführer der Gruppe 1 nach der ersten Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurück. Jahn Landsberg II punktet kampflos.

Kampflos zu drei Punkten und damit auch zum vorzeitigen Meistertitel kam die zweite Mannschaft der FT Jahn Landsberg in der Fußball-A-Klasse 1. Die Gäste aus Apfeldorf mussten nämlich die Partie absagen. „Sie hatten zu wenig Spieler“, sagte Jahn-Coach Predrag Vuletic. „Da es der vorletzte Spieltag ist, war es auch schwierig, da noch einen Nachholtermin zu finden.“ Also wurde das Spiel zugunsten von Jahn gewertet. Statt zu spielen „sind wir nun zusammen und feiern die Meisterschaft“, meinte Vuletic und schmunzelte.

Lange hat der FSV Eching beim Tabellenzweiten SC Wörthsee mitgehalten. Am Ende musste sich das Team vom Ammersee aber doch knapp mit 3:4 geschlagen geben. Zweimal konnten die Echinger einen Rückstand wettmachen, doch als die Gastgeber in der zweiten Halbzeit mit zwei Toren wegzogen, lief den Echingern die Zeit davon. Der erneute Anschluss zum 3:4 kam zu spät. Eine Möglichkeit haben die Echinger noch, um am letzten Spieltag die Rote Laterne der Gruppe 7 an den vorletzten Pöcking II weiterzureichen, aber nur, wenn ein Sieg gegen Inning rausspringt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

