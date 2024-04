Fußball

A-Klasse: Reichling hadert mit dem fehlenden Spielglück

Plus In der Abstiegsrunde der Fußball-A-Klasse geht der SV Reichling leer aus. Prittrichings Reserve nutzt den schwachen Tag des Gästekeepers aus.

Zehn Landkreis-Mannschaften kämpfen um den Verbleib in der A-Klasse. Mit einer knappen Niederlage ist die zweite Mannschaft des VfL Denklingen in die Abstiegsrunde gestartet. Bei der Reserve von Burggen/Bernbeuren musste sich der VfL am Ende mit 0:1 geschlagen geben. In der Schlussphase hatte Denklingen zwar Überzahl, da ein Spieler der Heimelf eine Zeitstrafe erhalten hatte, der Ausgleich wollte aber nicht mehr gelingen.

Wirklich ein Feiertag war der Ostermontag für den SV Prittriching II, der sich deutlich mit 4:1 gegen den SV Inning durchsetzte. „Das hat jetzt nicht geschadet“, meinte Trainer Werner Winterholler nach dem deutlichen Sieg, der auch so in Ordnung ging, mit einem Schmunzeln. Nach dem Auftaktsieg von Inning gegen Schondorf (3:0) war Winterholler pessimistisch gewesen, doch seine Mannschaft ließ gegen die Gäste vom Ammersee fast nichts zu. „Wir sind gut in die Zweikämpfe gegangen und viel gelaufen“, so der SVP-Coach. „Dabei haben wir auch ein bisschen davon profitiert, dass der Inninger Keeper nicht seinen besten Tag hatte.“

