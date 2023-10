Fußball

vor 19 Min.

Am Sonntag will der FC Scheuring eine Rechnung begleichen

Plus Am Sonntag gastiert Scheurings Trainer Manuel Bechmann mit seinem Team in der Fußball-A-Klasse bei der DJK Schwabhausen. Dafür hat sich die Mannschaft viel vorgenommen.

Von Margit Messelhäuser

Es läuft beim FC Scheuring: In der Fußball-A-Klasse 1 belegen die Lechrainer den zweiten Platz und feierten zuletzt einen 7:0-Kantersieg gegen die Prittrichinger Reserve. Am Sonntag steht für Spielertrainer Manuel Bechmann und sein Team ein besonderes Spiel an, denn mit Schwabhausen hat man noch eine Rechnung offen.

17 Punkte aus acht Spielen und nur eine Niederlage – die Bilanz der Scheuringer kann sich sehen lassen. Diese eine Niederlage hatte es für das Bechmann-Team aber nicht gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Geltendorf gegeben, sondern gegen Schwabhausen und das auch noch zu Hause. „Da haben wir aber auch nicht gut gespielt“, blickt Bechmann zurück. Und das soll am Sonntag auf jeden Fall anders werden.

