Auf den TSV Landsberg wartet in der Bayernliga ein robuster Gegner

Der TSV Landsberg (weiße Trikots) ist am Samstag beim TSV Nördlingen zu Gast. Damit starten die Teams in der Fußball-Bayernliga wieder in eine englische Woche. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Plus Der TSV Landsberg will in Nördlingen die Erfolgsserie fortsetzen. Damit startet in der Fußball-Bayernliga eine englische Woche. Das wirkt sich auf die Aufstellung der Landsberger aus.

Von Margit Messelhäuser

Von der Tabelle her sollte es eine der einfacheren Aufgaben für den TSV Landsberg in der laufenden Saison der Fußball-Bayernliga sein. Am Samstag, ab 17 Uhr, sind die noch ungeschlagenen Tabellenzweiten beim TSV Nördlingen zu Gast, das bislang erst drei Punkte auf dem Konto hat. Doch das täuscht – die Partien Landsberg gegen Nördlingen hatten es bislang immer in sich.

Auch Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer warnt vor dem Tabellenelften: „Nördlingen hat zuletzt mit dem 4:1-Sieg in Dachau ein Ausrufezeichen gesetzt.“ Auch von der vergangenen Saison wisse man, dass Nördlingen kein leichter Gegner sei. „In Nördlingen hatten wir erst spät das Tor zum 2:0 erzielt“, erinnert Hutterer – zu Hause war man nicht über ein 2:2 hinausgekommen.

