Fußball

vor 18 Min.

Bayernliga: Beginnt beim TSV Landsberg die Abschiedstour?

Plus Der TSV Landsberg hat noch die Chance auf den Titel in der Fußball-Bayernliga. Auch für Spielertrainer Mike Hutterer ist nach der Saison in Landsberg Schluss.

Von Margit Messelhäuser

Drei Spiele - eines davon zu Hause - absolviert der TSV Landsberg noch in der laufenden Fußball-Bayernliga. Dann ist aber nicht nur Sommerpause, für einige Spieler ist danach auch Schluss in Landsberg. Nach Ex-Profi und Spielertrainer Sascha Mölders wird auch der zweite Landsberger Spielertrainer Mike Hutterer den Verein verlassen. Und weitere Spieler dürften vermutlich noch dazukommen. Das Spiel am Samstag beim SV Heimstätten, der nur einen Punkt hinter dem Tabellenzweiten zurückliegt, könnte der Start einer Abschiedstour sein.

Bittere Wochen liegen hinter den Fußballern des TSV Landsberg. Nachdem die Abteilung bekannt gegeben hatte, dass ein Aufstieg in die Regionalliga nicht durchführbar sei, musste sich das Team erst mal fangen. Jetzt haben die Landsberger aber wieder ein Ziel vor Augen: Auch die Konkurrenten haben geschwächelt und das wieder erstarkte Landsberg könnte noch Bayernliga-Meister werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen