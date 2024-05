Bayernliga: Bernd Kunze ist neuer Trainer beim TSV Landsberg

Der Fußball-Bayernligist TSV Landsberg präsentiert mit Bernd Kunze den neuen Trainer für die kommende Saison. Was seine Ziele sind.

Ein Allgäuer wird beim TSV Landsberg Nachfolger des Spielertrainer-Duos Sascha Mölders (39) und Mike Hutterer (34), die den Verein am Ende der laufenden Spielzeit verlassen werden. Der neue Trainer des Fußball-Bayernligisten heißt Bernd Kunze, er ist 50 Jahre alt und Leiter des TQ-Kundencenters in Durach im Landkreis Oberallgäu. Dies gibt der TSV Landsberg in einer Pressemitteilung bekannt.

In Durach lebt Bernd Kunze mit Ehefrau Carmen und den vier Töchtern Laura (19), Alina (16), Lena-Sophie (15) und Emilia (9). „Kunze war von Anfang an unser Wunschkandidat. Wir sind sehr froh, dass wir so einen erfahrenen Mann mit einem großen Netzwerk für den TSV Landsberg gewinnen konnten. Unser Konzept, künftig auf eine junge, hungrige Mannschaft mit vielen Spielern aus der Region zu setzen, hat ihn sofort überzeugt“, sagt Marko Braovac (34), der neue Sportdirektor beim TSV Landsberg. „Wir werden einige Neuzugänge zum TSV holen, aber auch auf eine Reihe von Spielern aus dem aktuellen Kader setzen.“

Der neue Landsberger Trainer spielte früher für Kottern in der Landesliga

Der neue TSV-Trainer war selbst für den TSV Kottern in der Landesliga aktiv. Dort begann er in der Saison 2003/2004 auch seine Trainer-Tätigkeit (bis 2010). Kunze coachte zudem den 1. FC Sonthofen und den FC Wiggensbach. Von 2015 bis 2019 war er Teammanager, Trainer und Co-Trainer beim FC Memmingen, seit 2020 (bis zum Ende der laufenden Saison) ist er Teammanager und Co-Trainer beim 1. FC Sonthofen, mit dem er 2023 in die Bayernliga aufstieg und am Wochenende den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. „Ich freue mich auf eine total reizvolle Aufgabe nach einem großen Umbruch - an einem interessanten Standort mit hervorragender Infrastruktur“, so Kunze.

Der neue Trainer verspricht „eine Mannschaft, die ihr Herz auf dem Platz lässt und in der jeder Spieler Siegeswillen und Leidenschaft an den Tag legt. Das müssen und werden die Zuschauer merken.“ Das Saisonziel? „Das gibt’s erst, wenn die Mannschaft steht.“ Aktuell bastelt Kunze zusammen mit Braovac am künftigen TSV-Kader und stellt seinen Trainerstab zusammen. Erster Trainingstag wird voraussichtlich Montag, der 17. Juni, sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch