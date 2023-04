Fußball

18:43 Uhr

Bayernliga: Dachau lässt Landsbergs Aufstiegsträume platzen

Was war das? Die Landsberger Spielertrainer Mike Hutterer, Sascha Mölders und Kapitän Alexander Benede (von links) nach dem Ausgleich der Dachauer – doch es kam noch schlimmer.

Plus Der TSV Landsberg gibt in der Fußball-Bayernliga eine 2:0-Führung aus der Hand und geht leer aus. Rechnerisch ist noch alles möglich – doch wer will daran glauben?

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Das war’s dann wohl mit dem Aufstieg in die Fußball-Regionalliga: Der TSV Landsberg unterliegt zu Hause gegen Dachau mit 2:3 und hat damit sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten Memmingen. Sechs Spiele stehen zwar noch aus, doch dass die Landsberger den Rückstand noch aufholen, ist nur noch rein rechnerisch machbar. Wobei Abteilungsleiter Sebastian Gilg weiter optimistisch bleibt.

Wie kann man ein Spiel derart aus der Hand geben? Diese Frage dürften sich alle Landsberger Spieler und Fans nach dem Abpfiff fragen. In der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber die Partie, waren aggressiver in den Zweikämpfen und ließen Dachau überhaupt keinen Raum. Hoch verdient war deshalb auch die 2:0-Führung. Beide Treffer (15./45.) waren von Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders vorbereitet und von Daniel Leugner erzielt worden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen