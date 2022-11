Fußball

vor 21 Min.

Bayernliga: Der TSV Landsberg ist wieder in der Spur

Plus Der TSV Landsberg meldet sich in der Fußball-Bayernliga nach zwei Niederlagen in Folge eindrucksvoll zurück. Was der Schlüssel zum Erfolg in Hallbergmoos ist.

Von Margit Messelhäuser Artikel anhören Shape

Diesmal habe die Heimfahrt wieder richtig Spaß gemacht, verriet Spielertrainer Sascha Mölders. Verständlich, denn die Landsberger Bayernliga-Fußballer fuhren beim Kellerkind Hallbergmoos nicht nur den erwarteten Pflichtsieg ein, sie lieferten diesmal auch wieder einen überzeugenden Auftritt ab. Der ehemalige Bundesliga-Profi verrät, was der Schlüssel zum Erfolg war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen