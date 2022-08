Bayernliga: Der TSV Landsberg lässt in Rosenheim nichts anbrennen

Plus Sascha Mölders bringt die Landsberger beim Kellerkind der Fußball-Bayernliga schnell in Führung. Auch der Anschlusstreffer bringt die Landsberger nicht aus der Ruhe.

Auf der Heimfahrt dürfte den Spielern des TSV Landsberg das – genehmigte – Bier richtig gut geschmeckt haben: Die Bayernliga-Fußballer haben beim TSV Rosenheim den nächsten Dreier eingefahren. Und wieder war Sascha Mölders für die Landsberger erfolgreich.