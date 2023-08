Fußball

08:07 Uhr

Bayernliga: Der TSV Landsberg verhindert eine Blamage

Plus Gegen das Bayernliga-Schlusslicht Kirchheimer SC liegt der TSV Landsberg schnell mit 0:2 zurück. Erst nach der Pause kann der Gastgeber die Partie drehen.

Von Margit Messelhäuser

Ende gut, alles gut – oder doch nicht? Der TSV Landsberg offenbart gegen das Schlusslicht der Fußball-Bayernliga, den Kirchheimer SC, große Schwächen in der Defensive. Es hätte nicht viel gefehlt, dann hätte der Aufsteiger in Landsberg den ersten Punkt geholt. Erst in der Nachspielzeit gelang den Landsbergern die endgültige Entscheidung.

Ein 4:2-Sieg hört sich nach einer sicheren Sache an, das war es aber beileibe nicht. Nach der 0:3-Pleite in Nördlingen wollten die Landsberger diesmal wieder ihr „wahres Gesicht“ zeigen, das gelang nur ansatzweise. Keine Frage, in der Offensive spielt der TSV einen wirklich sehenswerten Fußball – umso anfälliger ist die Defensive.

