Bayernliga: Dreierpack von Mölders sichert Landsberg den Sieg

Plus Im Spitzenspiel gegen den FC Deisenhofen macht es Bayernliga-Spitzenreiter TSV Landsberg noch mal spannend. Erfolgreiche Spendenaktion für den kranken Max.

Der TSV Landsberg verteidigt die Tabellenführung in der Fußball-Bayernliga Süd. Gegen Verfolger Deisenhofen macht wieder einmal Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders den Unterschied.