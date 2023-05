Fußball

18:27 Uhr

Bayernliga: Jetzt braucht der TSV Landsberg ein Wunder

Landsbergs Spielertrainer Sascha Mölders hatte als Saisonziel Platz eins oder zwei in der Fußball-Bayernliga angegeben – das scheint nicht mehr zu erreichen.

Plus In der Fußball-Bayernliga verliert der TSV Landsberg in Kirchanschöring und hat nun fünf Punkte Rückstand auf den zweiten Tabellenplatz. Drei Spiele stehen noch aus.

Von Margit Messelhäuser

Schon ein Mal sah es danach aus, dass der TSV Landsberg aus dem Aufstiegskampf in die Regionalliga ausgeschieden wäre. Dann war die Elf der Spielertrainer Hutterer und Mölders plötzlich wieder auf zwei Punkte an Platz zwei dran. Doch diesmal punkteten die Konkurrenten – im Gegensatz zu den Landsbergern.

Es dürfte eine lange und sehr stille Heimfahrt der Landsberger von Kirchanschöring gewesen sein. Ein Elfmeter für die Gastgeber in der 58. Minute entschied diese für beide Mannschaften so wichtige Partie. Wobei sich eigentlich nur der TSV Landsberg im Falle eines Sieges weiter hätte Hoffnungen machen dürfen, denn Kirchanschöring hat trotz des Erfolgs auch noch vier Zähler Rückstand auf den Zweiten FC Memmingen. Und dann ist da auch noch der Tabellendritte Kottern, der ebenfalls seine Hausaufgaben erledigt hat und mit 57 Punkten zwei Zähler hinter Memmingen liegt.

