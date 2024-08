Am Montag hat Alexander Schmidt erstmals das Training beim Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg geleitet - am Samstag steht er in Kottern erstmals an der Seitenlinie. Auch wenn der Fußball-Lehrer mit UEFA-Pro-Lizenz einen klaren Plan hat, warnt er vor zu hohen Erwartungen. Zum Einsatz soll in Kottern auch der Neuzugang der Landsberger kommen.

