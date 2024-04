Fußball

vor 17 Min.

Bayernliga: Mit Ismaning hat der TSV Landsberg noch eine Rechnung offen

Plus Für den TSV Landsberg steht das vorletzte Heimspiel der laufenden Fußball-Bayernliga an. Das Wochenende könnte aber nicht nur sportlich interessant werden.

Von Margit Messelhäuser

Vier Spiele hat der TSV Landsberg in der laufenden Fußball-Bayernliga noch zu absolvieren. Auch wenn nach dem Aufstiegsverzicht etwas die Luft raus war bei der Mannschaft, der Sieg zuletzt in Garching hat gezeigt, dass das TSV-Team die Saison nicht auslaufen lässt. Mit dem FC Ismaning, der am Samstag, ab 14 Uhr im 3C-Sportpark zu Gast, haben die Landsberger noch eine Rechnung offen. Zudem sollen am Wochenende die Weichen für die nächste Saison gestellt werden.

Bislang sei für die neue Saison weiterhin alles offen, sagt Landsbergs Spielertrainer Mike Hutterer: "Bislang gibt es keinen Trainer, keinen Sportlichen Leiter und keine Mannschaft." Mit den Spielern sei gesprochen worden, aber es gebe seines Wissens nach nichts Konkretes. Das soll sich laut Pressesprecher Patrick Freutsmiedl am Wochenende ändern. "Meines Wissens trifft sich Abteilungsleiter Sebastian Gilg am Wochenende mit dem Trainerteam und dem Sportlichen Leiter", sagte Freutsmiedl im Gespräch mit unserer Redaktion. Den Antrag auf Zulassung zur Bayernliga 2024/25 habe der Verein gestellt.

