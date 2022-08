Fußball

vor 17 Min.

Bayernliga: Sascha Mölders will die Favoritenrolle nicht haben

Der TSV Landsberg (im Bild Spielertrainer Sascha Mölders) ist am Freitag in Rosenheim zu Gast.

Plus Für den Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg geht es am Freitagabend nach Rosenheim. Aufgrund der Tabellensituation kann es für die Landsberger eigentlich nur drei Punkte geben.

Von Margit Messelhäuser

Der TSV Landsberg ist wieder in der Spur: Durch den 3:1-Sieg zuletzt in Kottern sind die Lechstädter wieder auf Platz vier in der Fußball-Bayernliga Süd geklettert. Und eigentlich sollten am Freitagabend weitere drei Punkte dazukommen, dann ist der TSV nämlich ab 19 Uhr beim Vorletzten Rosenheim zu Gast.

