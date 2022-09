Fußball

10:31 Uhr

Bayernliga: TSV Landsberg dreht das Spiel trotz Unterzahl

Für Landsbergs Kapitän Alexander Benede war nach einer Stunde Schluss: Er musste in Dachau mit Gelb-Rot, hatte aber für ein Zeichen gesorgt, denn danach lief es bei Landsberg bedeutend besser.

Plus Fußball-Bayernligist TSV Landsberg zeigt in Dachau eine schlechte Leistung, aber große Moral. So beurteilt Spielertrainer Sascha Mölders die Partie.

Sascha Mölders hatte schon angekündigt: Die schlechte Bilanz des TSV Landsberg in der Fußball-Bayernliga gegen Dachau sei vor seiner Landsberger Zeit gewesen. Und tatsächlich gelingt diesmal ein deutlicher 4:2-Erfolg, der allerdings viel zu hoch ausgefallen ist. Es war der typische „dreckige Sieg“, dem Mölders aber viel Positives abgewinnen kann.

