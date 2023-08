Fußball

Bayernliga: TSV Landsberg erwischt in Nördlingen einen schwarzen Tag

Plus Die Tormaschine des TSV Landsberg kommt in Nördlingen nicht in Fahrt. Das rächt sich: Die Landsberger kassieren die erste Niederlage in der laufenden Fußball-Bayernliga.

Von Margit Messelhäuser

Bereits am vierten Spieltag hat es den TSV Landsberg das erste Mal erwischt: Beim TSV Nördlingen kassiert das Team der Spielertrainer Mölders und Hutterer mit 0:3 eine deutliche Niederlage. Damit misslingt auch der Start in die englische Woche, denn bereits am Dienstag steht für die Landsberger das nächste Spiel an, dann zu Hause gegen den Kirchheimer SC. Andererseits: "Da haben wir gleich wieder die Chance, unser wahres Gesicht zu zeigen", sagt Landsbergs Abteilungsleiter Sebastian Gilg.

Etwas überraschend war die Startaufstellung des TSV Landsberg: Torjäger und Ex-Profi Sascha Mölders blieb erst mal auf der Bank. Der Spielertrainer dirigierte zunächst von der Seitenlinie das Spiel seiner Mannschaft. Und was er direkt nach Anpfiff miterleben musste, war gar nicht nach seinem Geschmack. Während sein Team gleich eine hundertprozentige Chance vergab, schlug es in der 7. Minute bei den Landsbergern ein. Eigentlich noch kein Beinbruch, denn bislang zeigte der TSV Landsberg doch enorme Qualitäten in der Offensive. Doch nicht so diesmal.

