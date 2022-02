Fußball

Bayernliga: TSV Landsberg will weiteren Trainer verpflichten

Plus Beim Fußball-Bayernligist TSV Landsberg ist Mike Hutterer aktuell als Trainer auf sich gestellt. Am Samstag geht es zum Tabellennachbarn Donaustauf.

Von Margit Messelhäuser

Im Heimspiel gegen Donaustauf hatte Muriz Salemovic den TSV Landsberg beim 5:2-Sieg noch in Führung gebracht. Beim Rückspiel am Samstag fehlt der Spielertrainer dem Fußball-Bayernligisten komplett. Wie berichtet, hat er sich in die zweite Mannschaft zurückgezogen. Die Landsberger sind deshalb in Verhandlungen mit einem Trainer, der von der Seitenlinie aus den verbliebenen Spielertrainer Mike Hutterer unterstützt.

