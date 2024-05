Fußball

24.05.2024

Bezirksliga-Relegation: Furiose zweite Hälfte von Jahn Landsberg

Die FT Jahn Landsberg hat sich in der Bezirksliga-Relegation gegen den VfB Eichstätt II eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschafft.

Plus Landsberg gewinnt das Hinspiel um den Klassenerhalt in der Bezirksliga gegen Eichstätt klar. In der Pause überstimmen die Spieler den Trainer, das zahlt sich aus.

Von Christian Mühlhause

Andreas Schillinger, Abteilungsleiter der Fußballer von Jahn Landsberg, hatte die Marschrichtung vorgeben: Ein Heimsieg im Hinspiel der Relegation gegen Eichstätt musste her, um eine Chance auf den Klassenerhalt in der Bezirksliga zu haben. Zur Pause lag das Team noch zurück, drehte dann aber eindrucksvoll auf. Neben einem gravierenden Torwartfehler sahen die 324 Zuschauerinnen und Zuschauer schön herausgespielte Tore und einen sehenswerten Freistoßtreffer.

4:1 gewannen die Landsberger letztlich. Trainer Armin Sanktjohanser will trotzdem nichts davon hören, dass sein Team entspannt ins Rückspiel am Samstag gehen kann. „Wenn jemand gewarnt sein sollte, dann wir nach den vergangenen Wochen.“ Da hatte Jahn teils deutlich verloren.

