Bezirksliga-Spitzenreiter Denklingen rutscht fast aus

Plus Der VfL Denklingen holt gegen Großhadern einen 1:4-Rückstand auf. Warum Trainer Markus Ansorge dennoch nicht zufrieden ist.

Was für ein Spiel in Denklingen: Da liegt der Spitzenreiter der Bezirksliga Oberbayern zu Hause gegen das Kellerkind Großhadern schon 1:4 zurück und holt doch noch einen Punkt. Und hätte sogar noch gewinnen können.