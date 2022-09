Das Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga steigt in Landsberg

Plus Der TSV Landsberg erwartet als Spitzenreiter der Bayernliga Süd den neuen Tabellenzweiten Schalding-Heining. Beide Teams weisen beeindruckende Serie vor.

Das Spitzenspiel der Fußball-Bayernliga Süd steigt am Samstag im Landsberger 3C-Sportpark. Ab 14 Uhr empfängt Spitzenreiter TSV Landsberg den Tabellenzweiten SV Schalding-Heining. „Das sind die Spiele, wofür man Fußball spielt“, freut sich Landsbergs Spielertrainer Maik Hutterer auf die Partie und er hofft, dass dabei eine Serie beendet wird.