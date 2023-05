Fußball

Denklingen muss in der Bezirksliga vorerst weiter zittern

Simon Ried (blaues Trikot) hatte die beste Chance für den VfL Denklingen. Am Ende gab es in Deisenhofen aber eine deutliche Niederlage.

Plus Der VfL Denklingen hätte mit einem Sieg den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga bereits geschafft. Die U23 des FC Deisenhofen hat da aber was dagegen.

Von Margit Messelhäuser

Mit einem Sieg wäre der VfL Denklingen sicher auch in der nächsten Saison in der Fußball-Bezirksliga Oberbayern vertreten gewesen. Doch nach der am Ende deutlichen 0:4-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Deisenhofen U23 wird es noch mal richtig eng, denn das Restprogramm für Denklingen hat es in sich.

Dass es ein sehr schweres Spiel in Deisenhofen werden würde, davon war Denklingens Trainer Markus Ansorge ausgegangen. Dennoch wollte man die nötigen Zähler holen, um beruhigt in die letzten Spiele gegen die Top-Teams der Liga gehen zu können – daraus wurde vorerst nichts.

