Der direkte Abstieg sollte für Kaufering vom Tisch sein

Plus In der Fußball-Landesliga holt der VfL Kaufering in Olching drei extrem wichtige Punkte. Damit vergrößert sich der Abstand zu den Abstiegsplätzen.

Von Margit Messelhäuser

Einen ebenso wichtigen wie auch verdienten 1:0-Sieg feierte der VfL Kaufering in Olching in der Fußball-Landesliga. Zum ersten Mal, seit dem 1:0-Sieg gegen Kempten, blieben die Kauferinger wieder ohne Gegentor. In der Tabelle bleiben sie zwar weiter auf einem Relegationsplatz, doch der direkte Abstieg sollte eigentlich vom Tisch sein.

Zwei Spiele stehen in der Saison noch aus, fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz haben die Kauferinger durch den Sieg. Der TSV Gilching musste sich nämlich Meister Unterhaching II mit 0:1 geschlagen geben. Und vom Papier her haben die Kauferinger das etwas leichtere Restprogramm als Gilching.

