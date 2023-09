Fußball

Der SV Reichling ist mit Remis in der A-Klasse zufrieden

Keinen Sieger gab es in der Partie der Fußball-A-Klasse zwischen dem SV Reichling (gelbe Trikots) und Stoffen/ Foto: Lenard KürtökKeinen Sieger gab es in der Partie der Fußball-A-Klasse zwischen dem SV Reichling (gelbe Trikots) und Stoffen.

Plus In der A-Klasse Gruppe 5 stehen drei Fußballteams punktgleich an der Tabellenspitze. In der Gruppe 1 setzt sich Geltendorf im Spitzenspiel durch und bleibt weiter ungeschlagen.

Zwei schnelle Tore spielten Jahn Landsberg im Duell der Reserven gegen den VfL Denklingen in die Karten: Mit 4:0 holten sich die Gastgeber den nächsten Dreier. „Insgesamt war der Sieg auch verdient, wir haben von der ersten Minute an nach vorne gespielt“, beschrieb Jahn-Coach Predrag Vuletic die Partie, in der sein Team zur Pause schon 3:0 führte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit habe Denklingen etwas Druck gemacht, aber mit dem Treffer zum 4:0 war die Partie endgültig entschieden.

Der SV Reichling wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der neuen Saison. Zu Hause gab es für die Elf von Trainer Hermann Schöpf gegen Stoffen/Lengenfeld ein torloses Unentschieden. Die Gäste bleiben damit nach zwei Auftaktsiegen auch im dritten Spiel ungeschlagen. „Für uns lag der Fokus diesmal vor allem darauf, dass hinten die Null steht“, sagte Hermann Schöpf nach der Partie. Zwei gute Möglichkeiten hätte Lengenfeld gehabt, konnte diese aber nicht nutzen. „Mit dem 0:0 gegen eine der Spitzenmannschaften bin ich durchaus zufrieden“, lautete das Fazit des Reichlinger Trainers.

