Fußball

17:37 Uhr

Der TSV Landsberg kassiert in der Bayernliga die nächste Klatsche

Plus In der Fußball-Bayernliga verliert der TSV Landsberg an Boden. Nach dem 1:4 gegen Deisenhofen nimmt der Verein Stellung zur Trennung von Spielertrainer Sascha Mölders.

Von Margit Messelhäuser

Der Abstand zur Tabellenspitze ist gewachsen und die Verfolger rücken näher: Der Aufstiegsaspirant TSV Landsberg gerät in der Fußball-Bayernliga nach der deutlichen 1:4-Niederlage gegen Deisenhofen in Bedrängnis. Die Stellungnahme von Spielertrainer Sascha Mölders zu seinem Abschied aus Landsberg nach Saisonende wirft Fragen aus. Dazu äußert sich der TSV-Abteilungsleiter auf Nachfrage unserer Redaktion.

Am Tag vor dem Spiel gegen Deisenhofen war bekannt geworden, dass der TSV Landsberg und Ex-Profi Sascha Mölders nach der Saison getrennte Wege gehen werden. Vonseiten des Vereins wurde dazu keine Stellung genommen, um nach der 1:5-Niederlage in Kottern "nicht noch mehr Unruhe in die Mannschaft zu bringen", wie TSV-Pressesprecher Patrick Freutsmiedl sagte. Das funktionierte nicht wirklich: Im zweiten Spiel nach der Winterpause unterlagen die Landsberger fast ebenso deutlich mit 1:4 dem FC Deisenhofen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen